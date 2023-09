Al via interventi stradali nel quartiere Sant'Angelo

I fondi sono rinvenienti da un finanziamento del Ministero dell'Interno parte del quale già utilizzato per risistemare nei mesi scorsi via Annibale Maria di Francia.

Sono iniziati i lavori per interventi su tratti di carreggiate bituminose ricadenti nel quartiere Sant'Angelo e specificatamente lungo via Jugoslavia, piazza Madre Teresa di Calcutta e strade limitrofe (su tutte via Ungheria e via Cecoslovacchia).