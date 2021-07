Alberi spezzati e invasi da parassiti: succede in via Cavour

«Vedo e segnalo in via Cavour: un albero spezzato, tutti gli alberi invasi dalla cocciniglia che andrebbero prima di tutto potati e poi trattati». A parlare è l'ex consigliera comunale, Mariagrazia Cinquepalmi. «Via Cavour è la strada centrale della nostra città, come tutte le strade, ogni tanto andrebbe spazzata e lavata. Gli alberi vanno curati con intelligenza, non vanno maltrattati».