Verde pubblico, nuove piantumazioni sul lungomare

Sono in corso le prime piantumazioni di nuovi alberi sul lungomare Cristoforo Colombo di Trani. Questa mattina gli operai della società del Verde hanno iniziato la posa di cinque palme di tipo Washingtonie.Contestualmente sono in corso lavori di ripristino del manto stradale su Corso de Gasperi e a seguire in Piazza Dante nei pressi della scuola Baldassarre dove in entrambi i siti nel giro di un mese saranno piantate specie arboree compatibili con le due aree urbanizzate.