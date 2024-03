Verde a Trani, una proposta del Movimento Turismo Rurale

"Abbiamo letto la proposta fatta al Sindaco di estirpamento e ricollocazione in varie zone della città degli alberi di ulivo di via Falcone, utilizzati in passato nostra associazione per un progetto di finalità sociale con la produzione del primo olio extravergine di oliva della Città di Trani e secondo noi piuttosto che togliere quelle piante vorremmo apportare una proposta migliorativa. Considerando che L'acquedotto Pugliese ha fatto degli espropri per dei lavori di miglioramento idrico che riguardano il territorio che va da Trani a Modugno e prevede l'abbattimento di parecchie piante di ulivo, si potrebbero recuperare ed utilizzare queste piante per ripiantarle in , ricordando a tutti che l'Ulivo secolare è uno dei simboli della nostra bellissima regione Puglia ed utilizzato come simbolo del prossimo G7 che si terrà a breve in Puglia".Francesco ValenzianoPresidente Movimento Turismo Rurale