La salute degli alberi, a Trani un forum organizzato da Legambiente e Bene Comune

Lunedì 22 Aprile alle h. 17.30 presso la sala Cineforum della Biblioteca Comunale, Legambiente Trani, in collaborazione con associazione Bene Comune, organizza un forum dal titolo "La salute dagli Alberi - Forum su Cura del verde e salute Pubblica".Con il partenariato del Comune di Trani, il forum vuole essere uno spazio di confronto, approfondimento e discussione su verde urbano e il suo legame con la salute pubblica, utilizzando il metodo dell'ambientalismo scientifico e un approccio sempre propositivo per la salvaguardia della vita in città, uno spazio di confronto tra cittadini, associazioni, amministrazione ed esperti di arboricoltura e pianificazione mirata alla sostenibilità.Numerosi studi nazionali e internazionali sono concordi sull'idea che la presenza e l'accessibilità degli spazi verdi siano requisiti fondamentali per città sane, sostenibili ed inclusive. Vivere vicino a spazi verdi riduce i problemi di salute e migliora lo stato fisico e psichico.Saranno approfondite le tecniche di salvaguardia, cura e manutenzione degli alberi ornamentali in città, nei giardini privati e le metodologie di selezione delle specie, nonché le potenzialità, peculiarità e importanza del regolamento del verde urbano e della pianificazione organica della città per un futuro sostenibile.L'incontro è rivolto a tutta la cittadinanza e mira a un focus su gestione del verde, abbattimenti e piantumazioni e a fornire informazioni fondamentali per il riconoscimento della correttezza degli interventi di gestione del verde pubblico e privato, per tutelare le aree naturali, la nostra città e la sua sicurezza.