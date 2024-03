Pini caduti, monta la polemica. Lima: «Perché non sono stati sostituiti?»

.

La caduta di due grossi pini in via Falcone e via Borsellino avvenuta nella giornata di ieri ha scatenato il dibattito pubblico, tra polemiche e varie opinioni. «Se "i pini non sono alberi da città" perché non li sostituite? Siete da quasi 10 anni al governo della città. Perché prendersela con chi vi fa notare che - con tutta evidenza - il verde pubblico non è gestito nel migliore dei modi?»: è stato il commento del commissario cittadino di FDI di Trani, Raimondo Lima.A lui si è aggiunta anche Mariagrazia Cinquepalmi da sempre attenta alle tematiche ambientali: «Le violente raffiche di vento e, soprattutto, l'incuria degli amministratori pubblici di questa nostra città malata, hanno fatto cadere due alberi. Occasione ghiotta per i "serial segator" di Palazzo di Città di formulare le loro dotte disquisizioni sulla necessità di abbattere tutti i pini presenti sul territorio urbano. Imparate a non confondere il caso con la norma, ma soprattutto a rispettare chi la pensa diversamente da voi. Il grado di libertà di una comunità si giudica anche dall'arroganza e dalla protervia di chi occupa le cariche elettive. P.s.: Potate i pini e gli ulivi di via Borsellino anziché potare gli alberelli con pochi anni di età!».