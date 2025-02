Albino Corallo è tornato alla Case del Padre

Si terranno lunedì dalle ore 15.30, presso il Santuario di Sant'Antonio in Trani, i funerali del Geom.venuto a mancare ai suoi cari, la moglie Mariantonietta, i figli Marco, Annamaria, Stefania e Pierluigi, nella tarda serata di ieri. Gli fu sempre riconosciuta la sua competenza professionale e la sua passione per Trani, tanto da consentirgli di essere eletto alla carica di consigliere comunale, dal 1999 al 2003 a sostegno del sindaco Carlo Avantario. La salma, nella giornata odierna e nella mattinata di lunedì, sosterà presso la casa funeraria Delfini in via Barletta.