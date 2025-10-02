Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII

A seguito del violento evento meteorologico del 1° ottobre, il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha emesso in data odierna, 2 ottobre 2025, un'ordinanza contingibile e urgente (N. 30) per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, ordinando la chiusura totale di un tratto di Via Papa Giovanni XXIII.Il provvedimento si è reso necessario dopo che la tromba d'aria di mercoledì pomeriggio ha causato il distacco e la caduta della copertura di un capannone industriale. I detriti, proiettati sulla sede stradale, non solo hanno gravemente danneggiato alcuni veicoli in sosta, ma hanno trasformato l'area in una zona ad alto rischio. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal forte sospetto che parte del materiale crollato sia eternit contenente fibre di amianto, una sostanza classificata come altamente nociva e cancerogena per la salute pubblica.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il personale della ASL Bat. Tutte le autorità concordano sulla necessità di interdire completamente l'area fino alla conclusione delle operazioni di bonifica. In particolare, l'ordinanza recepisce le prescrizioni vincolanti della ASL Bat, la quale ha disposto che la strada debba rimanere chiusa fino a quando non saranno completate due fasi cruciali:Campionamento dei detriti: L'ARPA Puglia dovrà effettuare dei prelievi e delle analisi sui materiali presenti sia sulle aree pubbliche (la strada) sia su quelle private (piazzali e pertinenze) interessate dalla caduta.Bonifica dell'area: Un'impresa specializzata, incaricata dal proprietario del capannone, dovrà procedere alla completa rimozione e bonifica del tratto di strada contaminato.In base a queste premesse, l'ordinanza stabilisce, il divieto assoluto di transito, sia veicolare che pedonale, in Via Papa Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra il centro di raccolta del vetro e la Via Barletta (lato zona industriale, nei pressi del canile municipale). L'ordinanza ha effetto immediato e resterà in vigore a tempo indeterminato, fino a una nuova disposizione che certifichi l'avvenuta messa in sicurezza e bonifica dell'area.La Polizia Locale è stata incaricata di installare la segnaletica per le deviazioni e di vigilare sul rispetto del divieto. Il documento è stato trasmesso a tutte le autorità competenti, dalla Prefettura all'ARPA Puglia, per garantire un'azione coordinata nella gestione di questa emergenza sanitaria e ambientale.