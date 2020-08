Allarme bomba nella stazione di Bari centrale, sospesa la circolazione di Ferrotramviaria

Un allarme bomba è stato diramato nella stazione di Bari centrale, all'interno del plesso ferroviario di Ferrotramviaria. L'azienda di trasporto pubblico locale ha sospeso la circolazione sulle proprie tratte, in attesa di verificare la situazione.Sul posto sono intervenuti gli artificieri e la polizia ferroviaria, all'opera per cercare tracce di eventuali ordigni dopo una segnalazione anonima, arrivata a Roma via telefono verso le 14 di questo pomeriggio.La stazione di Ferrotramviaria è stata fatta evacuare immediatamente, così come l'intero palazzo; la circolazione riprenderà dopo che saranno state effettuate tutte le verifiche del caso e dopo l'ok della polfer. Sospeso anche il traffico dei treni della Fal, che condivide lo stesso stabile con Ferrotramviaria.In strada i carabinieri per interdire l'accesso alla zona. Prosegue regolarmente la circolazione dei bus.