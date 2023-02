Alle 19 il cielo dà spettacolo: decine di satelliti transiteranno come un lungo treno di luci

Il passaggio già avvenuto ieri, testimoniato a occhio nudo in tutta Italia e anche in Puglia

L' orario preciso in cui si potrà vederli e tra le 18:55 alle 18:58. Si chiamano "Starlinks" e tranquilli, nè alieni né meteoriti stanno minacciando il nostro pianeta, fin troppo martoriato oltretutto. Bisognerebbe guardare il cielo verso la direzione ovest, perché da chi li ha visti, il consiglio di non perdere lo spettacolo che questa fila veloce di luci simile a un Galaxy Express sta per offrire nel cielo è davvero di non perderlo.Non è neanche necessario andare a cercare l'oscurità piena della campagna, ma già spostarsi un po' dal centro e dalle luci dei lampioni e delle case consentirà di vedere questa fila lunghissima e ordinata di satelliti che mira a fornire una copertura internet globale,in particolare nelle aree rurali e geograficamente isolate in cui la connettività Internet è inaffidabile o inesistente.