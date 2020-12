Altro fumo, altro rogo, altro inquinamento per combustione di rifiuti

Questa mattina alle 6.30 il nucleo degli ispettori ambientali di Amiu Trani, attirati da un acre odore derivante da combustione e da una nube di fumo nero, hanno effettuato un altro intervento in un cantiere edile nella zona sud della città. In sede di intervento il rogo era ancora vigoroso. Sul suolo era presente una grossa quantità di ceneri derivanti da precedenti combustioni.Dopo aver invitato i dipendenti a spegnere il rogo, gli Ispettori hanno identificato il responsabile e la società esecutrice dei lavori. Lo comunica l'assessore Raffaella Merra, che spiega che gli ispettori "hanno accertato e represso un ulteriore violazione concernente combustione illecita di rifiuti in legno, cartone, plastica ed imballaggi esausti di malte per l'edilizia. Nelle immediate vicinanze erano posate sul suolo una grossa quantità di ceneri di precedenti combustioni". Proseguono senza sosta le operazioni quotidiane di controllo del territorio.