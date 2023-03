Alunni della Baldassarre finalisti ai giochi matematici Bocconi

Nuove soddisfazioni nell'ambito matematico per gli studenti della scuola Baldassarre: lo scorso sabato 18 marzo 15 alunni (10 categoria c1 e 5 categoria c2) dell'istituto diretto dal preside, dott. Marco Galiano, hanno partecipato alla semifinale dei giochi internazionali Bocconi presso il liceo scientifico di Canosa.Due alunni della categoria c1 si sono classificati per la finale nazionale del 14 maggio a Milano presso l'Università Bocconi; si tratta di Michelito Alboreo della classe 1A e Valerio D'Amore della classe 2D. Un bel traguardo raggiunto in questo finale di anno scolastico che conferma la bontà della preparazione e delle giuste competenze offerta dai docenti ai propri alunni, così come ha sottolineato per l'occasione il Dirigente scolastico Marco Galiano, entusiasta per il raggiungimento di tali risultati e per la finale di Milano in particolare.