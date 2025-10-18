Enti locali
Ambito, riparte il percorso formativo di alfabetizzazione digitale
Il programma degli appuntamenti di Trani all'interno della biblioteca
Trani - sabato 18 ottobre 2025
Dopo il grande successo della prima edizione prende ufficialmente il via la II edizione del percorso formativo nell'ambito del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e organizzato dall'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani-Bisceglie con la collaborazione di IFOR PMI Prometeo Puglia ETS in qualità di Ente gestore dei due Punti di Facilitazione Digitale attivi presso i Comuni di Trani e Bisceglie.
La nuova edizione dei Corsi di Formazione si svolgerà da ottobre a dicembre 2025 e sarà articolata in otto incontri tematici per ciascun Comune afferente l'Ambito Territoriale.
Per il Comune di Trani il percorso formativo si svolgerà ogni mercoledì presso la Biblioteca Comunale G. Bovio – Piazzetta San Francesco dalle ore 15:30 alle ore 18:30 con il seguente calendario:
- 22/10/2025: Strumenti digitali: quali sono e come usarli - le identità digitali
- 29/10/2025: Navigare in rete; sicurezza informatica
- 05/11/2025: Utilizzo dei portali della P.A.; vendite e acquisti online
- 12/11/2025: Utilizzo del foglio di scrittura; lettera di presentazione
- 19/11/2025: Portale Europass; supporto nella redazione del CV
- 26/11/2025: Supporto nella ricerca di attività lavorative
- 03/12/2025: Tutto ciò che c'è da sapere sulla posta elettronica
- 10/12/2025: SPID e CIE
L'iniziativa rientra nel quadro delle politiche di alfabetizzazione digitale della cittadinanza e mira a favorire la partecipazione attiva del singolo cittadino alla vita pubblica e al mondo del lavoro.
La partecipazione ai corsi è gratuita e necessita di iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. E' possibile richiedere informazioni utilizzando i seguenti recapiti:
Telefono: 0883/1984745
Indirizzo mail: francescamarulli@prometeonlus.it. Dalla loro attivazione, i Punti di Facilitazione Digitale di Trani e Bisceglie gestiti da IFOR PMI Prometeo Puglia ETS e coordinati dall'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie hanno registrato 5.324 cittadini assistiti, superando di ben il 666% il target previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I facilitatori digitali operano quotidianamente presso i Punti di Facilitazione Digitale attivi presso la Biblioteca Comunale di Trani e il Comune di Bisceglie per aiutare i cittadini ad utilizzare con sicurezza e autonomia gli strumenti digitali e ad accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Tra i principali servizi offerti:
- Assistenza nella creazione e gestione delle identità digitali (SPID e CIE)
- Prenotazione di CIE e passaporti
- Supporto per pagamenti digitali (PagoPA) e servizi online comunali
- Iscrizioni scolastiche e universitarie online
- Consultazione e stampa di referti medici, prenotazioni sanitarie e fascicolo sanitario elettronico
- Accesso e consultazione di portali INPS, Agenzia delle Entrate e ANPAL
- Supporto nella compilazione di domande di concorso, borse di studio, assegni familiari, bonus e agevolazioni pubbliche
- Assistenza nella navigazione sicura in rete e nell'uso consapevole dei social e della posta elettronica.