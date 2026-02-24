Tirocini
Vita di città

Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità

Finanziato con fondi del Pnrr

Trani - martedì 24 febbraio 2026 10.06
Al via i dodici tirocini extracurricolari della durata di tre mesi del Progetto PNRR Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità. Presentato nella Sala Tamborrino del Comune di Trani, (Missione 5 "Inclusione e Coesione", Sub Investimento 1.2, con risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU (CUP C84H22000050007) promosso dall'ambito territoriale sociale Trani - Bisceglie, che sottolinea il grande lavoro svolto dagli uffici competenti delle due città. L'iniziativa mira a promuovere l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, attraverso strumenti concreti e misurabili con l'ausilio della società IFOR PMI Prometeo Puglia ETS, che si dedicherà allo sviluppo delle competenze digitali e alla promozione del lavoro, anche a distanza.
Con un Avviso Pubblico di imminente pubblicazione, saranno attivati 12 tirocini extracurriculari della durata di tre mesi, destinati a persone con disabilità ad alto funzionamento residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, già coinvolte in un percorso specialistico su competenze digitali, soft skills e sicurezza sul lavoro.
I tirocini, regolati dalla Legge Regionale 10 novembre 2023 n. 26, prevedono un impegno di 25 ore settimanali, un'indennità mensile di 600 euro per ciascun beneficiario e un rimborso di 300 euro mensili per il tutor aziendale, oltre alla copertura Inail e responsabilità civile interamente finanziate dal progetto. Le aziende ospitanti, con sede operativa a Trani e Bisceglie, non sosterranno costi per l'indennità e potranno contare su uno sportello di assistenza dedicato, dall'attivazione al monitoraggio finale.
L'Ambito avvierà inoltre una collaborazione con Arpal Puglia, coinvolgendo i Centri per l'Impiego di Trani e Bisceglie per facilitare l'incontro tra imprese e beneficiari.
"Questo intervento rappresenta un passaggio concreto nella costruzione di percorsi di autonomia reale per le persone con disabilità, rafforzando l'integrazione tra servizi sociali e il sistema produttivo locale, creando inoltre condizioni strutturate per un'inclusione lavorativa sostenibile e misurabile nel tempo" dichiara Alessandro Nicola Attolico, dirigente dell'Ufficio di Piano del Comune di Trani.
Per il vicesindaco del Comune di Trani Fabrizio Ferrante il progetto integra casa, lavoro, formazione e famiglia: "Il PNRR è la miccia, ma il territorio deve accendere l'entusiasmo, creando sinergie tra istituzioni e privato" e conclude: "è un progetto importante per i ragazzi selezionati, e ancora di più per quelli che non rientrano in questo primo gruppo perchè con questa esperienza potranno accedere alle successive possibilità, anche con un livello di autonomia non elevato".
L'assessore alle politiche Sociali del Comune di Bisceglie, Roberta Rigante, evidenzia la grande soddisfazione per le opportunità di finanziamento del Pnrr: "Dopo la candidatura tutti gli uffici hanno svolto un lavoro intenso e faticoso per raggiungere l'obiettivo. Noi aggiungiamo un passo. Oltre agli immobili di Trani a Bisceglie, i principi di uguaglianza e di pari opportunità troveranno plasticamente realizzazione: il dopo di noi si costruisce con il durante noi, e questi tirocini ne sono la prova. Ci rivolgiamo al tessuto commerciale. La comunità circolare significa far interagire le istituzioni con il terzo settore e poi con le aziende private, senza le quali non potremmo fare nulla".
"La bellezza di questo progetto è la concretezza dei principi di uguaglianza e pari opportunità, evidenti in questo progetto" afferma Alessandra Rondinone, assessore alle politiche Sociali del Comune di Trani. Per Salvatore Venditti, direttore di Prometeo Puglia, si tratta di "un modello innovativo che supera la logica assistenziale e promuove una reale autonomia, rafforzando l'integrazione tra servizi sociali e sistema produttivo locale".
