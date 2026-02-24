AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci

"Sei stato un pilastro fondamentale della nostra azienda. Nel tuo instancabile attaccamento al lavoro, nella fierezza autentica di essere parte di AMET, nel tuo infinito amore per la tua professione, hai lasciato un segno indelebile. Hai incarnato i valori più profondi della dedizione, della responsabilità e dell'integrità. Ogni giorno hai donato il meglio di te stesso, con passione, competenza e spirito di servizio. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso sincero, la tua gentilezza discreta, il tuo garbo naturale. Troppo presto sei stato strappato alla vita, all'affetto della tua famiglia, all'amicizia dei tuoi colleghi. Il vuoto che lasci è grande, ma ancora più grande è la gratitudine per aver condiviso con noi il tuo cammino. Custodiremo nel cuore il ricordo della persona e del professionista che sei stato, con stima, affetto e profonda riconoscenza." Ciao Paolo. I tuoi colleghi di AMET S.p.A.