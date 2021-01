Amiu, accolte le proposte d'Italia in Comune

Ringraziamo l'Amministratore di Amiu, Ing. Nacci, per il solerte riscontro e per aver accolto le nostre proposte. Siamo felici di poter preannunciare che dal mese di Febbraio sarà istituzionalizzato il servizio di raccolta domiciliare "porta a porta" per disabili e non autosufficienti. A breve, sul sito di Amiu Trani S.p.a. sarà resa disponibile la modulistica. Abbiamo vinto, tutti assieme, una grande battaglia di civiltà e ne siamo davvero fieri.Altro grande risultato è per noi l'aver ottenuto la condivisione della proposta per l'utilizzo di percettori di Reddito di Cittadinanza e R.E.D. da parte dell'azienda al fine di migliorare ed efficientare il servizio di igiene urbana. Sarà nostra premura sollecitare la commissione consiliare e il Dirigente al ramo affinché questa buona pratica amministrativa venga adottata il prima possibile.Apprendiamo con viva soddisfazione, inoltre, che si istituirà un'isola ecologica mobile in zona Capirro.Dopo l'ottenimento delle agevolazioni sulla Tari, il contributo alla messa in sicurezza della viabilità di Via Papa Giovanni XXIII, anche queste proposte hanno trovato accoglimento.La competenza, le buone idee e la leale collaborazione portano sempre buoni frutti per l'intera comunità.