Amministrative 2020, Bottaro annuncia la sua ricandidatura davanti una folta platea

Lavori in corso per la grande coalizione in suo sostegno

E' stato accolto da una folta e calorosa platea il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, questa sera all'Hotel San Paolo per annunciare ufficialmente la sua ricandidatura per le prossime elezioni comunali. Al tavolo con lui i giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, Nico Aurora e Lucia de Mari.L'occasione è stata utile per il primo cittadino per tracciare un bilancio del lavoro svolto finora, con uno sguardo ai progetti futuri. «Il Comune di Trani è passato da 135 dipendenti a 145 al netto dei pensionamenti e arriveranno a 192 prima della fine del mandato». Ha altresì annunciato «un concorso per 26 nuove unità».«Durante il mio mandato abbiamo intercettato 38 milioni di euro di finanziamenti. Ne sono stati spesi 20, gli altri 18 vorrei spenderli come sindaco». Traguardi raggiunti grazie «al grande spirito di squadra», come ha più volte ribadito dallo stesso Bottaro.E' emerso, infine, che la grande coalizione che sosterrà la candidatura di Bottaro si sta già formando: prima della riunione di questa sera, infatti, è stato firmato un documento (non ancora reso noto) con le liste che appoggeranno la sua ricandidatura.