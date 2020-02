Amministrative 2020, il centrosinistra compatto a sostegno di Bottaro

I partiti ed i movimenti che si richiamano ai valori ed ai principi fondanti del centrosinistra dichiarano di aver costituito una alleanza politico-amministrativa che, partendo dagli ottimi risultati conseguiti dalla nostra amministrazione, si presenta alle prossime elezioni per il completamento del programma di governo che assicura una prospettiva di solido sviluppo economico e sociale alla nostra città.Il difficile compito di risollevare le sorti della città di Trani, con grandi difficoltà e sacrifici, è stato assolto con senso di responsabilità dalle forze di governo. Il Bilancio comunale risanato, una macchina amministrativa finalmente in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, l'aver intercettato oltre 30 milioni di euro di finanziamenti pubblici, il rilancio culturale turistico ed imprenditoriale della città rappresentano alcuni degli obiettivi raggiunti e sono la base di partenza per le sfide del prossimo futuro.. Il centrosinistra è aperto al confronto con le liste e movimenti civici che vorranno condividere idee e programmi e che vedono in Bottaro il candidato Sindaco.Nei prossimi giorni si aprirà il tavolo programmatico con tutti i movimenti, le associazioni, i comitati ed i cittadini che si riconoscono nei valori del centrosinistra e che si sono contraddistinti per il loro impegno nella difesa dei diritti delle fasce più deboli, la difesa dell'ambiente, l'antifascismo e la promozione del territorio e della cultura, al fine di dar vita ad un programma condiviso.