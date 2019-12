Amministrative 2020, la Federazione civica pronta a collaborare con Bottaro

Richiesto un incontro per lavorare su un programma comune

Durante la conferenza di presentazione della candidatura del Sindaco Bottaro ad un secondo mandato è emersa chiara la sua volontà di coinvolgere ed aprire ad un cammino insieme a realtà provenienti da diverse esperienze politiche.Con grande soddisfazione prendiamo atto dell'interesse del Primo Cittadino che, riferendosi esplicitamente alla nostra Federazione Civica, ha mostrato piena condivisione del nostro programma amministrativo per i prossimi cinque anni di Governo.Annunciamo la nostra disponibilità ad incontrare il Sindaco per lavorare su un programma comune che abbia come unico obbiettivo il benessere e lo sviluppo della nostra Trani.