Amopuglia: l'associazione che aiuta i malati oncologici chiede sostegno ai cittadini

L'emergenza generata dalla pandemia del coronavirus si sta abbattendo soprattutto sulle fasce deboli della popolazione. Tra i primi, ci sono i malati oncologici che hanno bisogno che si continui a porre loro la massima attenzione. La nostra associazione, da anni, svolge un ruolo importante nel campo delle cure palliative in oncologia. Per proseguire nell'assistenza domiciliare con la massima professionalità e competenza e per mettere in atto tutte le prescrizioni di contenimento del contagio, sta affrontando spese che sforano le previsioni di bilancio.Con questo comunicato, lanciamo un appello alle istituzioni, agli imprenditori e ai privati affinché ci supportino con aiuti economici e logistici.