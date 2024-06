"Amore non esisti": nell' hub Portanova la proiezione dello spettacolo teatrale il 27 giugno

La sede "Portanova" è lieta di annunciare la proiezione di "Amore Non Esisti", un emozionante atto unico scritto da Giuseppe Laurora e diretto da Marco Pilone. L'evento si terrà presso la sede di "Portanova" in Via Nigro' 18, Trani, alle ore 20."Amore Non Esisti" è uno spettacolo teatrale che affronta con delicatezza e sensibilità il tema dell'amore e delle sue molteplici sfaccettature. La storia si sviluppa attraverso un intenso dialogo che esplora le diverse esperienze amorose di un personaggio solitario, portando il pubblico a riflettere sul significato e l'essenza stessa dell'amore.Giuseppe Laurora, talentuoso autore, ha creato un testo ricco di emozioni e profonde riflessioni, mentre Marco Pilone, abile regista, ha saputo dare vita a una messa in scena coinvolgente e suggestiva.La proiezione di "Amore Non Esisti" rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti del teatro e per chiunque sia interessato a esplorare le complesse dinamiche dell'amore. L'evento si svolgerà nel suggestivo contesto della sede di "Portanova", creando un'atmosfera intima e coinvolgente.Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questa serata speciale, in cui arte e emozioni si incontrano per regalare al pubblico un'esperienza indimenticabile. La proiezione di "Amore Non Esisti" sarà un momento di profonda riflessione e di connessione con le emozioni più intense.Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di assistere a questa magnifica proiezione teatrale. Vi aspettiamo numerosi il 27 giugno alle ore 20 presso la sede di "Portanova" in Via Nigro' 18, Trani.###Ingresso offerta volontaria per sostenere "Portanova"…