La permasofia e il rapporto tra ambiente, uomo, cibo e territorio: se ne parlerà a Portanova Hub

Venerdì 29 novembre, alle ore 18.30, l'Hub Portanova in via Nigrò 18 ospiterà una conversazione innovativa sul rapporto tra uomo, ambiente, cibo e territorio.L'evento, parte del Seminario Permanente sulla Crisi Ecologica dell'associazione filosofica Metabolè - Fucina dei saperi, è dedicato all'esplorazione di disastri, prospettive ecologiche e buone prassi attraverso il dialogo su un tema emergente: la Permasofia.La Permasofia è una disciplina che combina i principi della permacultura con la spiritualità, offrendo strumenti concreti per progettare ecosistemi sostenibili e per migliorare le relazioni tra persone e territorio. La visione di fondo della disciplina parte dalla consapevolezza interiore dell'individuo per favorire un equilibrio nel rapporto fra l'uomo, la natura e la comunità.I relatori della serata saranno due esperti di ecologia e sostenibilità:Antonio Corraro artigiano, progettista e medico forestale, co-autore della pubblicazione "Permasofia", ha dedicato la sua vita alla rigenerazione del territorio e delle relazioni umane attraverso pratiche naturali;Marco Di Renzo permacultore e fondatore di Amavita, un luogo che promuove la connessione tra la cura della terra e il benessere spirituale.A moderare la serata sarà Antonio Napoletano insegnante e filosofo della scienza, che guiderà la discussione per offrire una riflessione filosofica chiara e accessibile a tutti.Questo incontro sarà un'occasione unica per chiunque voglia approfondire temi attuali come il cambiamento climatico, la cura del territorio, la progettazione di comunità sostenibili e le buone pratiche per una vita più consapevole e rispettosa della natura. Non si parlerà solo di teoria: attraverso esempi concreti e racconti di esperienze personali, verranno proposti spunti pratici per avvicinarsi a uno stile di vita che valorizza l'ambiente e le relazioni umane. L'appuntamento è aperto a tutti, con ingresso libero.L'HUB Portanova sarà pronto ad accogliere chiunque sia interessato alla riflessione e alla discussione su un tema cruciale per il nostro futuro.