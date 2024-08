Fotografia, pittura e scultura: in arrivo una mostra interattiva nell' Hub Portanova

Su iniziativa di Legambiente, con il supporto del Comune di Trani, è in arrivo nelle prossime settimane una mostra presso l'HUB Portanova, un'esposizione che abbraccerà diverse forme di espressione artistica, tra cui fotografia, pittura e scultura.L'immobile che ospiterà la mostra, di proprietà comunale, è stato ristrutturato grazie ad un finanziamento regionale. Nei locali dello stesso sono già stati realizzati, sempre grazie ai fondi intercettati, un eco-ostello, una sala mensa ed una cucina autogestita."Vogliamo fare – ha dichiarato Vincenzo Di Cugno, il Presidente di Portanova, la Cooperativa che gestisce la struttura – dell'HUB un modello di riqualificazione e rigenerazione urbana. Vogliamo promuovere le iniziative culturali, dalle presentazioni di libro alle mostre d'arte. Ci piace immaginare Portanova come un percorso, un percorso che qualche giorno fa ha spento la sua prima candelina, compiendo un anno. Con questa esposizione, a cura di Davide Di Lauro che ringrazio, inauguriamo adesso una stagione di mostre d'arte contemporanea. Il meglio deve ancora venire".Il Coordinatore, Davide Di Lauro, è un giovane artista. Si è diplomato al Liceo Artistico e si è laureato all'Accademia di Belle Arti. "Mi sono sempre occupato d'arte. Non voglio limitarmi – ha detto Davide - ad organizzare una mostra dove il visitatore ha un ruolo passivo. Voglio organizzare una mostra interattiva dove il visitatore e l'artista possono confrontarsi e dialogare, o anche solo chiacchierare. Durante la mostra, inoltre, sarà proiettato un cortometraggio che racconta qualcosa della vita e dello stile degli artisti". Non è un caso che Davide Di Lauro sia stato di poche parole ai nostri microfoni. Non è dato ancora sapere, infatti, né il titolo della mostra né i giorni in cui si potrà visitarla. Si è lasciato scappare, tuttavia, dell'ipotesi di organizzare una degustazione enogastronomica accanto alla mostra. Un po' di suspence, dunque, almeno per il momento. Scopriremo tutti i dettagli dell'iniziativa nei prossimi giorni.