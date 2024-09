In un racconto toccante e drammatico Suaad Genem ha emozionato il pubblico dell'Hub Portanova a Trani

.

In merito all'attuale situazione di occupazione militare israeliana sui territori palestinesi, poi, il prof. Villani si è espresso in tal modo: << Se un territorio è militarmente occupato, questo non significa che la potenza occupante può sentirsi slegata da obblighi di natura giuridica internazionale; anzi, in tale situazione, per certi versi, si trova ad avere più "doveri" che "poteri">> .

Pierluigi Colangelo, infine, ha ricordato ai presenti come la città di Trani, che assume un po' l'aspetto di una piccola Gerusalemme, avendo incastonate nel suo centro storico a poca distanza le une dalle altre chiese cattoliche, chiesa ortodossa, sinagoga e moschea, si sia resa protagonista nel recente passato di un tentativo di dialogo tra il popolo israeliano e quello palestinese, attraverso, ad esempio, la proposta di gemellaggio di Trani rispettivamente con una cittadina palestinese ed una israeliana per favorire il ruolo della nostra città quale quello di Città mediatrice e costruttrice di dialogo fra di esse.

Nella serata di Ieri, martedì 17 settembre 2024, a Trani, in via Nigró 18 nell' HUB PortaNova, si è tenuto un incontro in cui si è discusso di pace e Palestina, e di quanto le sorti del mondo siano legate a questo interminabile conflitto.In particolare, l'evento, promosso dalla Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata, è stato incentrato sulle testimonianze di Suaad Genem, detenuta nelle carceri israeliane come prigioniera politica, nonché autrice del libro Il racconto di Suaad. Prigioniera palestinese.Oltre l'autrice, erano presenti Ugo Villani, professore emerito di Diritto internazionale presso L'Università degli Studi di Bari e Pierluigi Colangelo, attivista di Legambiente e pacifista, che ha contribuito negli anni a diversi progetti provando a rendere Trani città del dialogo tra i popoli. Gli interventi ed il dibattito sono stati moderati dalla giornalista Carla Penza.Suuad, nel suo racconto a proposito delle estreme condizioni che si è trovata ad affrontare nel periodo di prigionia, ha voluto evidenziare come una delle sue più grandi vittorie sia stata quella di mantenere quella dimensione umana che i suoi carcerieri e, tramite loro, il sistema carcerario, avevano cercato di eliminare attraverso umiliazioni fisiche e psicologiche. Tale vittoria non solo le ha dato la spinta per reinserirsi nella vita immediatamente dopo la ritrovata libertà, ma le ha anche permesso di riprendere la battaglia in favore del suo popolo con la medesima passione.In merito alla dimensione storico politica della questione, Suaad, passando attraverso una serie di tappe storiche che partono dalla fine del XIX secolo, si è espressa decisamente in favore della tesi secondo cui la creazione dello Stato ebraico sarebbe frutto di una politica colonialista dell'occidente, aggiungendo: <