Ampliato progetto per centri estivi, attività avanti per tutto l'anno

Una programmazione più articolata e completa, soprattutto inclusiva, per accompagnare i minori in un periodo non più strettamente collegato alla stagione estiva ma in grado di abbracciare un arco temporale più ampio (da agosto a dicembre). A Trani è stato ripensato il concetto dei centri estivi che diventano attività ludiche e ricreative che copriranno anche gli ultimi mesi del 2023, ivi compreso il periodo natalizio.Attraverso il coinvolgimento di più realtà del terzo settore (Grow Up ente capofila, Trani Soccorso, Arsensum, Avis Basket, Skate, A Million Dream) è stata accolta e calendarizzata un'azione più incisiva dedicata a bambini d'età superiore ai 3 anni e adolescenti per offrire importanti opportunità d'inclusione soprattutto a quei minori che, a causa di una situazione di svantaggio socioeconomico di base, non hanno l'opportunità di impiegare il loro tempo libero in maniera stimolante e funzionale al proprio benessere psicofisico. Il progetto nasce come integrazione di quello già attuato nel periodo invernale attraverso cui si è proposto a numerosi minori segnalati dal servizio sociale professionale di arricchire il percorso educativo attraverso esperienze extra scolastiche di crescita basate sull'approccio ludico-didattico.Grazie alla sinergia di diverse associazioni presenti sul territorio, dunque, si è pensato di abbracciare diverse aree di interesse dei minori e delle loro famiglie: sportiva, artistica, culturale, di informazione e prevenzione senza prescindere dalla parte più ludica e divertente dell'animazione, dei giochi a tema e dell'intrattenimento. Questo perché si ritiene di vitale importanza che il tempo libero del minore sia utilizzato per lo svolgimento di attività utili per lo sviluppo cognitivo ed emotivo, oltre che per crescere bene e in salute.Il progetto si sviluppa tra una pluralità di attori: la famiglia del minore, il servizio sociale professionale e le varie agenzie educative. Fatto salvo il campo estivo (per il quale i minori sono stati individuati dal servizio sociale professionale anche in virtù di un principio di continuità relativa al precedente anno scolastico) le altre attività previste sono aperte a tutta la cittadinanza, o in taluni casi (come per il corso di primo soccorso o lo spettacolo), previa iscrizione presso l'associazione di riferimento. Le attività sportive, pensate sottoforma di "eventi", così come l'animazione natalizia, saranno aperte a tutti i minori residenti nella Città di Trani."Tutte le attività proposte – spiega l'assessore alle politiche attive per le Diversabilità, il vice sindaco Fabrizio Ferrante – saranno altamente inclusive nel solco di un percorso già tracciato dal Trani Autism Friendly. Alla luce dell'attenzione posta sul tema della disabilità, non si può che affermare che la strada intrapresa punti davvero ad offrire servizi qualitativamente importanti ad un numero sempre più ampio possibile di cittadini, senza distinzione di alcun tipo".Fatta eccezione per il Summer Camp (prettamente estivo) le iniziative partiranno nel mese di settembre. Il calendario sarà diffuso nelle prossime settimane.