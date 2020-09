Anche a Trani il progetto “Time to care” promosso dall'Auser

Il Progetto nasce da un Bando emanato congiuntamente dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui AUSER Nazionale Volontariato ha partecipato.Il Progetto, che sarà attuato in tutta Italia, sarà realizzato in ambito cittadino dall' AUSER Trani, vedrà l'impiego n. 5 giovani "operatori" appositamente selezionati dall'Associazione, che firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) della durata di 6 mesi, con il riconoscimento di un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali e copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività.Le attività che i giovani selezionati dovranno svolgere saranno di "welfare leggero" (a mero titolo esemplificativo: disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto di farmaci, contatti con i medici di base, pagamento di bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.); nonché assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all'ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online.Partecipare a queste attività sarà per i giovani 18 – 35 anni un'opportunità di mettere a servizio della Comunità il proprio tempo e le proprie energie, dedicandosi alle persone Anziane che hanno vissuto con grande sofferenza e disagio la fase più acuta dell'emergenza COVID-19 e che per i mesi a venire avranno ancora bisogno di sostegno e assistenza.Vista le misure relative all'Emergenza COVID-19, per ritirare la modulistica e ricevere informazioni più dettagliate, è necessario prenotare quanto prima l'appuntamento con l'invio di una mail all'indirizzo ausertrani@libero.it , oppure telefonando al 366 3639682 dove ti risponde Antonio.Il servizio avrà inizio il 1 Dicembre 2020.