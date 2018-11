Anche il Comune di Trani all'incontro in Regione per la stesura della legge sulla bellezza

Si terrà lunedì 5 novembre alle ore 10 l'incontro tra l'assessore alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio, e i sindaci pugliesi per le linee guida sulla fase della partecipazione, propedeutica all'elaborazione definitiva della Legge sulla Bellezza.All'incontro - previsto al terzo piano della sede della Regione Puglia in via Gentile a Bari - sono stati invitati i sindaci di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Barletta, Andria e Trani e gli assessori delegati.