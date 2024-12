Trani e Andria (BAT): la Polizia di Stato effettua servizi straordinari per la sicurezza stradale e operazione “scuole sicure”.

Proseguono i servizi, disposti dal Questore della BAT, per incrementare la sicurezza stradale e per contrastare il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti tra i minori: focus sulle scuole secondarie di secondo grado, c.d. operazione "scuole sicure".Nei giorni scorsi, presso l'Istituto di Istruzione Superiore R. Lotti – Umberto I di Andria, con l'ausilio dell'unità cinofila della Polizia Locale di Andria, donne e uomini della Questura di Via dell'Indipendenza hanno verificato, con esito negativo, l'eventuale presenza di droghe negli spazi comuni e nelle aule del plesso scolastico. L'intervento è stato particolarmente apprezzato dalla dirigenza scolastica, che aveva chiesto interventi preventivi per scoraggiare il deleterio uso di sostanze stupefacente per uso personale da parte di ragazzi e ragazzi sempre più giovani.Inoltre, ieri, eri a Trani, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" e del locale Commissariato hanno effettuato mirate attività di controllo a persone e veicoli, con particolare attenzione alle vie di accesso ed al centro storico cittadino, per verificare il rispetto della normativa stradale: 4 i posti di controllo, più di 110 le persone identificate, di cui 18 gravate da precedenti penali e/o di polizia, circa 70 i veicoli controllati e 2 le contestazioni al Codice della Strada.I servizi straordinari in argomento, anche con particolare attenzione presso le scuole secondarie di secondo grado della provincia, andranno avanti anche nelle prossime settimane.