Anna Chiumeo nuova presidente dell'associazione Donne Giuriste sezione Trani

L'associazione Donne Giuriste Italia Sezione di Trani nell'Assemblea di martedì 2 giugno ha eletto all'unanimità la nuova Presidente nella persona dell'Avv.Anna Chiumeo. La presidente sarà affiancata dall'Avv. Roberta Prascina, Vice- Presidente e Tesoriera e dall'Avv. Pasqua Cuocci Segretaria.«La mia e la nostra elezione avvenuta proprio nel giorno della festa della Repubblica - ha dichiarato la neo Presidente - mi e ci riveste di un impegno ancora più importante e oneroso.L'Associazione che si ispira nella sua attività ai principi della Dichiarazione dei Diritti delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti dell'Unione Europea e della Costituzione Italiana, ha per oggetto e scopo di promuovere la partecipazione paritaria delle donne alla vita sociale, politica e lavorativa, rimuovendo gli ostacoli normativi, amministrativi e sociali.Oggi stiamo vivendo un momento molto particolare, i diritti sembrano assopiti e in molti casi violati. Il corona virus ha fatto esplodere una situazione di disparità lavorativa, quando c'è, ed economica che vede principalmente colpite le donne in tutti i settori.Il fermo di quasi tutte le attività ivi comprese quelle degli Avvocati non solo ha danneggiato economicamente, ma anche, nell'ulteriore allungamento dei tempi, che in Italia sono già fuori dalla norma ha ancora di più creato sfiducia ed incertezza. Ancora le nuove forme di lavoro adottate proprio a causa del coronavirus hanno riportato in vita ritmi e condizioni del passato. Una situazione di emergenza seppur grave non può ridurre i diritti delle persone. Perciò tocca a noi operatrici del diritto non farci scoraggiare.Il nostro impegno sarà quello di contribuire con la nostra opera a ripristinare le regole partendo dalla diffusione della conoscenza delle leggi a cominciare dalla nostra Costituzione poco letta e poco capita», ha infine concluso.