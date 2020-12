Anpas: selezione per quattro volontari Oer attraverso il Servizio Civile Universale

Una nuova, entusiasmante iniziativa di crescita per Oer Trani. Nuovi volontari attraverso il Servizio Civile Universale, saranno impiegati al servizio della popolazione. Hai un'età compresa tra i 18 e i 28 anni? Per accedere: munisciti di identità SPID; accedi al sito ANPAS, seleziona ANPAS Puglia, OER Trani e procedi alla consegna telematica della domanda.Non dimenticare di allegare tutti i documenti e di completare tutti i campi necessari per evitare che il sistema scarti la domanda. Tra i 4 posti disponibili, 1 è riservato a soggetti con disagio economico (ISEE inferiore a 10000 euro). Se hai bisogno di aiuto nella compilazione della pratica telematica, siamo disponibili ad aiutarti, previo appuntamento. Contattaci allo 0883 500600."Il Servizio Civile Unversale è 'impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. E' un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.Il Servizio civile universale rappresenta, inoltre, un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un'indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese".