Antonio Angiolillo entra nell'Amministrazione comunale: "Grazie a chi ha creduto in me!"

Oggi che entro ufficialmente a far parte, attivamente, dell'amministrazione comunale, voglio ringraziare innanzitutto gli elettori che hanno riposto la loro fiducia nel progetto politico della lista "Bottaro Sindaco".Desidero, altresì, rivolgere un ringraziamento particolare a Raffaella Merra e Michele di Gregorio che hanno creduto in me sin dall'inizio così come tutti i candidati della lista, i quali, sia prima della presentazione delle liste che durante la campagna elettorale, hanno profuso impegno serio con principi e regole che ci siamo dati , e soprattutto coincidenti con gli interessi del futuro della nostra città.Infine chiedo ai cittadini una maggiore partecipazione per un quinquennio di "fatti" perché il suggerimento e il contributo di ognuno possono essere preziosi; noi amministratori ce la metteremo tutta con il massimo dell'impegno e prenderemo seriamente in considerazione contributi e idee poichè credo siano utili per la nostra Trani.Prometto di svolgere con senso di responsabilità e correttezza il ruolo che mi è stato affidato. Sento fortemente e con emozione l'onore di questo compito e lo affronterò con l'entusiasmo di sempre.Antonio Angiolillo