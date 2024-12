Apre l’Info Point presso il chiosco ottocentesco di Piazza della Repubblica a Trani

Informazioni turistiche sui principali luoghi d'interesse della città e delle zone limitrofe;

Consigli personalizzati per visite guidate, musei, chiese, palazzi storici e itinerari culturali;

Supporto logistico su trasporti, parcheggi e strutture ricettive;

Materiale informativo multilingue, pensato per accogliere turisti stranieri;

Indicazioni sugli eventi natalizi e sulle manifestazioni organizzate in città durante il periodo festivo.

L'Associazione Culturale Forme, con il patrocinio della Città di Trani, è lieta di annunciare l'apertura di un Info Point turistico presso il suggestivo Chiosco Ottocentesco di Piazza della Repubblica.L'iniziativa ha preso il via con una piccola inaugurazione in presenza del Vice sindaco Fabrizio Ferrante , e proseguirà fino alla fine di gennaio 2025. Con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00.Promossa dalla Presidente dell'Associazione Elena Brulli, e realizzata con il prezioso contributo dei ragazzi volontari, dei giovani del TAF e degli operatori culturali locali, l'iniziativa nasce per rispondere alla crescente esigenza di offrire un servizio informativo completo ai numerosi visitatori, italiani e stranieri, che ogni anno scelgono Trani come meta durante le festività natalizie.Grazie al lavoro dei volontari dell'Associazione Forme e alla collaborazione con attività culturali e commerciali del territorio, il nuovo Info Point offrirà:L'iniziativa mira a valorizzare l'immagine di Trani come destinazione accogliente, attenta alle esigenze dei visitatori, e capace di promuovere le sue eccellenze culturali, storiche e artistiche.