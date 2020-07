Architettura e territorio, ieri un incontro promosso dal Rotary Club Trani

IL 21 luglio si è tenuto, nella cornice suggestiva di Villa De Feo a Trani, l'incontro, promosso dal Rotary Club di Trani, sul tema "Architettura e Territorio" a cura dell'architetto Giuseppe d'Angelo.L'architettura, afferma, nel suo intervento, il relatore socio del club, già Presidente dell'Ordine degli Architetti della BAT, è conoscenza delle trasformazioni dello spazio nel tempo, studio della storia che produce le molteplici realtà in cui viviamo, ascolto continuo dei mutamenti in atto e riconoscimento dei valori portanti della società, controllo della coerenza tra risposta tecnica e la domanda dell'uomo e del territorio.All'evento è intervenuto l'assessore C. Palmieri, che ha portato anche il saluto del Sindaco della città di Trani, avv. Amedeo Bottaro, e dell'Amministrazione comunale; tra gli ospiti presenti , il prof. Attilio Petruccioli, oltre che i PDG ,l'avv. Andrea Ranieri e l'ing. Giuseppe Volpe, il Prefetto distrettuale, dott.ssa Elisabetta Papagni, i Presidenti dei club di Barletta e Valle dell'Ofanto, dott.ssa Alessandra Plamiotti e il gen. Giacomo Triglione, il past president di Canosa , l'ing. Cosimo Giuncato e, naturalmente numerosi , i soci del club di Trani. Una conversazione sapiente e molto stimolante sullo spazio architettonico che, sempre rinnovato, deve - come sostiene il relatore Giuseppe D'Angelo - saper rimanere fedele ai principi che lo hanno generato.Il Rotary club di Trani con la presidenza della prof.ssa Angela Tannoia, intende rinnovare la fervida collaborazione tra il club e tutti gli attori che agiscono a pieno titolo sul Territorio a beneficio di una progettualità utile all'intera Comunità di riferimento.