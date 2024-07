Archivio di Stato a Barletta? Il Comitato: «Chi sta bleffando in danni della città di Trani?»

A Barletta la sede provinciale e a Trani una sezione alle dipendenze del Comune della Disfida. È quanto emerso dalla conferenza provinciale permanente svoltasi il 20 giugno per la istituzione degli uffici periferici dello Stato. Dopo aver appreso questa volontà il Comitato pro Archivio di Stato a Trani ha inviato l'ennesimo esposto al Ministero della Cultura oltre aver fatto istanza di accesso agli atti. Sembrerebbe, infatti, che alla riunione in Prefettura abbia preso parte anche un assessore del Comune di Trani che tuttavia, nel corso della seduta, non abbia rivendicato la volontà di istituire la sede a Trani ma si sia semplicemente limitato ad accodarsi agli altri.«Si rappresenta che questa Direzione Generale - l'unica risposta arrivata al Comitato dal Ministero - ha sostenuto la scelta proposta dal territorio e dalle Amministrazioni locali, entrambe presenti ai lavori della conferenza provinciale permanente della provincia Barletta-Trani-Andria, e che, a parere della scrivente entrambi gli istituti per patrimonio conservato e per radicamento nella comunità, potevano ricoprire adeguatamente il ruolo di Archivio di Stato».«Sono anni - il commento dell'avvocato Alessandro Moscatelli - che stanno macchinando in questa direzione. Chi ci rappresenta, esprime la volontà dei cittadini? Cari Tranesi, continuate a dormire beatamente sui vostri cuscini ed a fidarvi di gente che non persegue gli interessi che non sono della città ma della storia del territorio. Anche le altre città della provincia dovrebbero reagire in quanto si sta sovvertendo un equilibrio faticosamente raggiunto per far nascere un ente sull'idea di una policetricità che sta venendo meno».Ed ancora: «Non posso credere che il Sindaco della Città Trani e tutti i consiglieri comunali non conoscano la differenza tra sede provinciale di Archivio di Stato e Sezione della sede provinciale dell'Archivio di Stato. C'è stata una delibera di Consiglio Comunale, votata all'unanimità, per la istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato a Trani, come d'altronde era previsto nei patti istitutivi della Provincia e come già deciso nel 2008».«La cosa sconcertante - conclude l'avvocato Moscatelli - è che agli organi ministeriali a Roma, con cui il comitato ha interloquito a mezzo di esposti, arriva voce che la volontà del territorio è di istituire a Barletta la sede provinciale pur rimanendo a Trani una sezione alle dipendenze di Barletta, ribaltando quanto invece era stato disposto dalla Direzione Generale degli Archivi di Stato nel lontano 2008. Ho chiesto l'accesso agli atti per conoscere esattamente i contenuti dei verbali del 21.10.2021 e dello scorso 20.06.2024. Chi sta bleffando in danni della città di Trani?».