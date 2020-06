Aree di sgambamento pubbliche e gratuite, Fatone: «Questa sarà una delle mie battaglie prioritarie»

Una delle cose che abbiamo imparato ad apprezzare da questa brutta esperienza dell'emergenza sanitaria, dovendo passare più tempo in casa è quanto anche gli animali da affezione siano parte integrante ed essenziale di molte famiglie. La mia storia personale e la mia sensibilità mi hanno portato ad essere da sempre vicino al mondo animalista, ho profuso molto impegno per la cura e la tutela dei nostri piccoli amici animali e loro, a loro volta, mi hanno ripagato sempre con un affetto ed un affezione indescrivibili. Possiedo un meraviglioso pitbull, Igor, che è parte di me e della famiglia. In questi giorni, più che mai, allieta allegramente la permanenza forzata in casa della mia piccola bambina, mia e di mia moglie.Ma purtroppo, nella quotidianità, ho sempre riscontrato notevoli difficoltà nella gestione e nella cura del mio cane. Gli animali, in generale, ma i cani soprattutto, necessitano per il loro benessere psicofisico di adeguati spazi, di una vita sana e di movimento. Sono come dei bei ragazzotti che hanno bisogno di correre, saltellare, giocare ed esplorare; hanno bisogno di divertirsi proprio come noi esseri umani. Una città ed una comunità a misura d'uomo non possono prescindere dal dotarsi di adeguati spazi dove i nostri piccoli amici animali possano divertirsi, giocare con i propri proprietari, interagire fra loro, socializzare e trascorrere del tempo all'aria aperta. Trani purtroppo, a differenza delle città limitrofe, è ancora completamente sguarnita di queste strutture e ciò pregiudica il benessere e la serenità tanto dei nostri piccoli amici, quanto dei loro possessori.Questa è e sarà una delle mie battaglie prioritarie: far sì che Trani si doti di aree di sgambamento attrezzate, pubbliche e completamente gratuite, non ad appannaggio di pochi e a pagamento, in almeno tre diverse aree della città, già individuate ed attualmente in stato d'abbandono ed in disuso, per provare a restituire ai nostri piccoli amici animali almeno un po' della gioia che profondono nelle nostre vite quotidianamente.Tali opere avranno anche la funzione di riqualificare le aree e metterle a disposizione di tutta la comunità cittadina, attraverso l'istallazione di elementi di arredo urbano.Basta davvero poco per consentire una vita sana e felice a chi ogni giorno ci dona un pezzo di felicità e molta serenità in più ai tanti cittadini possessori di animali domestici.