Arrestata 47enne tranese per detenzione di droga ai fini di spaccio

Nella costante prosecuzione dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri di Trani, nei giorni scorsi, i Militari del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto una 47enne del posto nella zona periferica della città, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.La donna era già nota ai militari i quali -dopo aver eseguito vari appostamenti e constatato un ingiustificato via vai di persone nei pressi della sua abitazione- hanno cinturato l'area ed hanno poi proceduto ad una perquisizione; nelle more di consentire l'accesso agli operanti, la donna si è disfatta di una pochette e di un cellulare, gettandoli dal balcone. Gli oggetti venivano subito recuperati dai Carabinieri in osservazione e all'interno della borsa venivano rinvenuti 17 grammi di cocaina -suddivisi in 65 dosi- 24 grammi di hashish -suddivisi in 9 dosi- ed una stecca della medesima sostanza del peso di 17 grammi -ancora da confezionare- nonché 1000€ in contanti, in banconote da vario taglio, oltre ad un coltello con evidenti residui e tracce di hashish.Nell'abitazione perquisita è stata rinvenuta una ulteriore dose di gr. 0,4 di cocaina e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente.Per tali motivi la 47enne, dopo il sequestro della droga, del denaro e del materiale, è stata dichiarata in stato arresto e sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani. Il GIP del Tribunale di Trani -all'esito dell'interrogatorio di garanzia- ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'arrestata -che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti- la custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari.È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati non sono -ovviamente- definitivi e la colpevolezza della donna -in ordine ai reati contestati- dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.