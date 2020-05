Arrestato l'ex procuratore di Trani Carlo Maria Capristo, ora ai domiciliari

Con le accuse di abuso d'ufficio, il procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo è agli arresti domiciliari su ordine della procura di Potenza.Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui Capristo guidava la procura di Trani e sono legate alla vicenda della falso complotto per depistare le indagini dei pm di Milano sulle tangenti pagate dall'Eni in Nigeria.Lo stesso provvedimento è stato eseguito a carico di un ispettore della Polizia in servizio nella Procura tarantina e di tre imprenditori della provincia di Bari. L'inchiesta ha avuto inizio un anno fa.