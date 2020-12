Assaltano un Tir con cisterna d'olio a Terlizzi e in fuga provocano un incidente.

Assalto a una cisterna piena d'olio questa mattina sulla strada provinciale 231, in territorio di Terlizzi: l''autotrasportatore, completamente solo, s'è dovuto arrendere ed è stato ritrovato - ancora nella motrice - sulla strada provinciale 13, fra Andria e Bisceglie, dove i banditi hanno provocato un incidente.La rapina ha avuto un epilogo che la banda non si aspettava affatto: la vittima era alla guida di un'autocisterna carica di olio extravergine d'oliva, e mentre procedeva con il suo mezzo pesante lungo la strada provinciale 231, all'altezza dello svincolo Portoni, in direzione Foggia, sono sbucati i malviventi a bordo di un'autovettura: il tir è stato costretto ad accostare, mentre il rimorchio - probabilmente, secondo le prime indagini - è stato staccato ed agganciato ad un'altra motrice che è subito ripartita. Il povero autista, invece, con metodi spicci, è stato preso in ostaggio ed incappucciato, mentre uno dei banditi, secondo una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, è salito in cabina e s'è messo alla guida dell'autoarticolato. Percorsi più di 20 chilometri, però, il viaggio s'è interrotto.Durante la fuga, infatti, il conducente della motrice, dopo aver perso il controllo del mezzo pesante, è finito contro le barriere di contenimento laterali, alla pari di una Lancia Y che, in quel momento, viaggiava in senso opposto: la donna alla guida dell'auto, illesa, è stata medicata dal 118, mentre l'autotrasportatore è stato ritrovato nella motrice - ancora incappucciato - dai Carabinieri ed è stato finalmente libero di uscire. I rapinatori, invece, si sono allontanati in fretta su un'auto.Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i militari della Compagnia di Trani, a cui spettano le indagini, e la Polizia Locale: la strada provinciale 13 è stata chiusa al traffico, mentre il conducente, ancora sotto shock, è stato ascoltato dagli inquirenti diretti dal capitano Francesco Nacca. La sala operativa, intanto, ha inviato un messaggio via radio a tutte le pattuglie disseminate sul territorio. Del rimorchio e del carico di olio extravergine d'oliva, però, al momento, nessuna traccia.Le indagini sono condotte dai Carabinieri: i militari, dal punto di vista scientifico, stanno passando al setaccio la motrice ritrovata fra Andria e Bisceglie, mentre le ricerche - estese su tutto il territorio della sesta provincia - sono in corso per rintracciare la banda a caccia dell'oro verde che ha fatto perdere le sue tracce.