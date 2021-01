Assembramenti: chiesta maggiore presenza della Polizia Municipale

Una presenza più consistente della Polizia Municipale in città, soprattutto nelle ore serali e nei luoghi più frequentati: la questione degli assembramenti, delle cui conseguenze non solo fisiche (cioè legate al diffondersi della pandemia) ma anche civiche (praticamente ogni notte si registrano atti vandalici) abbiamo riferito oggi nelle cronache di TraniViva, è stata discussa nel corso della Prima Commissione Consiliare riunitasi questa mattina a Palazzo di Città."Oggi in Prima Commisione – spiega infatti il consigliere comunale Antonio Befano - si è discusso della vicenda degli assembramenti in città. Da parte di tutti i componenti (che sono Claudio Biancolillo come presidente, Andrea Ferri come vice presidente, e i consiglieri Antonio Befano, Anselmo Mannatrizio, Carlo Ruggiero, n.d.r.) è stata chiesta una presenza più consistente della Polizia Municipale in città nelle ore serali soprattutto nelle zone di via Bovio, via San Giorgio, via Lagalante. Abbiamo registrato la piena disponibilità all'impegno in questo senso da parte dell'assessore Alessandra Rondinone".L'amministrazione comunale avrebbe infatti già preso in considerazione il problema, chiedendo altro personale ad altri Comuni, attingendo alle liste di altre città. Purtroppo però pare non ci sia disponibilità di vigili di altri Comuni per servizi aggiuntivi. In ogni caso si tenterà di rafforzare la presenza delle Forze dell'Ordine in orari serali.Nel corso della riunione è stata anche avanzata l'ipotesi di inserire la possibilità di divieto di stazionamento in alcune zone, come era stato fatto qualche tempo fa.