Assembramenti sotto la 16 bis con alcool e senza mascherine: interviene la polizia

E' storia di ogni mattina trovare tra le auto parcheggiate sotto il viadotto della 16 bis tra via delle Forze Armate e via Superga i resti delle scorribande serali, tra cui damigiane svuotate dal vino e bottiglie di superalcolici. Ma le forze dell'ordine sono state chiamate anche perchè gli incontri sono sempre più affollati e senza mascherina, creando situazioni pericolose per l'intera comunità.La polizia ieri sera intorno alle 21.00 è intervenuta sul luogo disperdendo l'assembramento di una ventina di ragazzi, ma molti residenti hanno lamentato queste situazioni come ormai una abitudine quotidiana, "come se la movida del porto si fosse spostata da queste parti" ci hanno addirittura dichiarato, purtroppo però sotto gli occhi spesso indifferenti delle forze dell'ordine che non sempre si fermano a evitare gli assembramenti, in questo periodo vietati dalla legge per le disposizioni anti covid.