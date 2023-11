Associazione Sandro Pertini: «Riportiamo in città cinema e teatro»

«I componenti dell'associazione socio-culturale "Il Presidente Sandro Pertini" hanno appreso con molta soddisfazione la volontà del Sindaco, a nome dell'Amministrazione Comunale, di acquistare i 2 Cinema Teatro Impero e Supercinema, chiusi purtroppo da tempo.Questa notizia è il tassello importante che va a convalidare e suggellare il percorso, da noi intrapreso, sin da lontano 2011, assieme ad altre realtà associative, in difesa dell'immobile che ospitava il Supercinema. Tramite segnalazioni, raccolta di firme ecc. riuscimmo a sventare l'abbattimento del manufatto sostenendo la necessità dell'apposizione di un vincolo da parte della Soprintendenza che, infatti, con Decreto del 2012, ne riconobbe il valore storico-architettonico premiando di fatto il nostro impegno e quello di cittadini e giornalisti.In numerose occasioni, l'associazione non ha esitato a rimarcare l'importanza dell'edificio, da considerarsi non già un semplice bene immobile, bensì un vero e proprio pezzo di storia della Città. Tant'è che nella relazione Storico-Artistica che accompagna il dispositivo di Tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la stessa Soprintendenza delle Province di Bari, Bat e Foggia evidenziava che il Supercinema, edificato nel 1936, "…collocato all'interno area urbanistica ottocentesca, che nella prima metà del 900 si distinse per il particolare processo di espansione,…rappresenta la testimonianza delle esigenze culturali che il nuovo borgo cominciava a manifestare…".Il Supercinema merita di rinascere e va restituito alla cittadinanza tranese mediante un articolato processo di rigenerazione urbana. Questo pezzo di storia appartiene ancor più alla città in quanto costruito grazie a 4 valenti concittadini: Giuseppe Boccasini, che dopo aver fatto fortuna in America come falegname tornò nella sua Trani; Domenico di Mango, caposquadra nei lavori per la diga di Assuan sul Nilo, esperto dell'utilizzo del cemento armato, all'epoca innovativa tecnica di costruzione; il latifondista Domenico Persano; i coniugi Loreta Laurora e Nicola Guacci capostazione a Trani. Questi benemeriti cittadini utilizzarono la proprietà della signora Loreta consistente in una grandissima stalla adibita a sede di passaggio per l'arrivo e partenza delle carovane con cavalli. La struttura dell'edificio fu costruita in c.a. e sorretta da 4 colonne realizzate con le rotaie di binari ferroviari che garantivano una grande solidità. La direzione fu affidata ad ing. Enrico Bovio che fece costruire anche 3 rifugi antiaerei all'interno della struttura.L'inaugurazione con il film "L'isola del tesoro" di V. Fleming fu un grande successo richiamando spettatori da tutta la regione.Noi dell'associazione "Il Presidente Sandro Pertini" (comprensivo dell'operatore cinematografico che ha lavorato circa 40 anni in questa struttura) non da oggi, ravvisiamo le grandi potenzialità di essa come prezioso contenitore culturale, confacente a divenire centro di aggregazione sociale dove proiezioni cinematografiche possano alternarsi a prestigiose rassegne teatrali. Si riaccende oggi la speranza che molto presto si possa passare, finalmente, dalle parole ai fatti.Per questo intendiamo lanciare un APPELLO all'intero Consiglio Comunale affinché possano essere approvati unanimamente i futuri provvedimenti attuativi per i 2 impianti senza divaricazioni tra le diverse rappresentanze politiche.E' evidente che, se l'operazione andasse in porto, questa rappresenterebbe una vittoria dell'intera Città di Trani super partes e a vantaggio di una cittadinanza attualmente deprivata di uno spazio dedicato al cinema e al teatro.È il momento di andare fino in fondo, il momento di remare TUTTI nella stessa direzione. Per il bene della Città. Sempre, solo e soltanto, per il bene della Città di Trani. E' questo il nostro appello che rivolgiamo ai consiglieri comunali che saranno chiamati ad esprimere il loro parere. Niente cavilli, niente sofismi ma, "nell'empito dell'anima creatrice", tutti determinati a raggiungere l'unico obiettivo di riportare in città il cinema e il teatro».