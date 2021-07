"Astratto": un'esplosione di gioia e sogni nel brano del giovanissimo tranese Gabriele Zagaria

Social Video 3 minuti Astratto, Gabriele Zagaria

Sulla sua pagina Facebook la definizione è "cantautore di professione, almeno spero". c'è da crederlo oltre che da sperarlo, perchè il giovanissimo tranese Gabriele Zagaria è un ragazzo che i sogni non li sta mandando a dire, già dai banchi di scuola e anche dalla dad, immagine ormai inquietante con la quale si apre il video di "Astratto" pubblicato ieri su Youtube.Direttore artistico di "Trani in onda", una serie di eventi artistici e musicali per promuovere la città attraverso le espressioni artistiche di giovanissimi, nella recente intervista in occasione della presentazione della manifestazione con l'associazione Trani in Art ha dichiarato, con il piglio di un artista che cerca di essere anche un talent scout nello stimolare la sua generazione :"Creare una vetrina per i giovani tranesi e non solo è uno dei nostri obiettivi principali. Siamo rimasti fermi per troppo tempo ed è giusto ripartire. Abbiamo aperto una selezione per presentatori, musicisti, fotografi e chiunque voglia partecipare. Sarà un importante vetrina per dare loro visibilità".Con un sound dalla presa immediata al primo ascolto e un video che sprizza gioia dalle aule di scuola alle bellezze della cattedrale, del porto e delle vie del centro storico in cui Gabriele canta e balla insieme ai suoi festanti amici che liberano braccia sorrisi fogli e libri verso il cielo azzurro , la visibilità sarebbe auspicabile potesse essere trainata dalla stessa città che gabriele ha esaltato in modo fresco e coinvolgente.Il video, montato dallo stesso Zagaria con le riprese di Giuseppe De Nicolò e Luigi Natale, è un tripudio di vita giovane e pieno di energia, e ha tutti i numeri per diventare un tormentone estivo con un senso e un messaggio che va ben oltre le "labbra rosso coca-cola": "quante cose avevo dato per scontato, ora apprezzo anche il sole che mi aveva accecato/la mascherina mi appannava anche la vita era tutto astratto" manca la notorietà ma i numeri per conquistarla ci sono tutti, a partire dalla passione, dal talento e dalla energia del giovane Gabriele.E Trani in tutta la sua elegante bellezza diventa anche un mare in cui tuffarsi in un blu dipinto di blu , che diventa azzurro nell'ultima scena che riporta il gaudio della vittoria dell'Italia ai campionati europei, della quale " un giorno diremo che siamo stati noi!""Avrei fatto mille cose in questi due anni ma conoscendomi non ne avrei fatta mezza, adesso sento l'aria più leggera, eliminiamo tutto , lasciamo che la vita non abbia un pretesto": già, lasciamo che la vita non abbia un pretesto. Un messaggio forte per tutti, giovani e no, un ceffone per risvegliarci con la leggerezza del sorriso di gabriele e dei suoi amici.