"Che tipo di senso ha?": da Trani al Brasile, Matilde remixata da un musicista sudamericano

sei davvero mitica! Aveva solo due anni la piccola tranese che fu ripresa in uno che è diventato un monologo diventato virale decine di milioni di visualizzazioni in tutto il mondo per la sua adorabile gestualità ma soprattutto per quel messaggio, "fatti i fatti tuoi se io mi metto la minigonna!" che ha il sapore di libertà e anche di autogestione e dignità femminile. Un musicista brasiliano,, conosciuto comecelebre soprattutto su Tik Tok , YouTube (3 milioni di iscritti al suo Canale) ma presente anche su Instagram e Facebook, ha intercettato quel video e, avvezzo a remixare espressioni di bambini con gli strumenti musicali e l'aiuto dell'autotune, non ha potuto resistere a quelle fossette e a quella vocina, ma soprattutto a quella espressività capace di accompagnare un messaggio che ancora di più può diventare veramente una bandiera femminile! La canzoncina che ne è venuta fuori entra davvero nelle orecchie e non se ne va, come il più classico dei tormentoni e in sole ventidue ore si sta diffondendo in rete in maniera virale. "Il musicista ha provato a cercarmi perché il video l'aveva preso da una pagina portoghese e non riusciva a risalire all'originale poi attraverso i social siamo riusciti a incontrarci e a parlare": così, il padre di Matilde, orgoglioso di questa bambina insieme a sua moglie e del messaggio che con innocenza sta contribuendo a diffondere. Possibile, sembra chiedersi ancora Matilde accompagnata dal polistrumentista brasiliano che di questi tempi io debba dare conto del fatto di voler uscire con la minigonna?? Possibile sì, cara piccola Matilde (che ora sta crescendo ma rimane e diventa sempre più adorabile, oltretutto premurosa e dolce con la sorellina che nel frattempo è arrivata). Purtroppo il mondo stenta ancora a camminare nella giusta direzione ma un messaggio come il tuo, che invita a farsi gli affari propri e a lasciare libere le scelte di una donna piccola o grande che sia non può che essere prezioso. E, da oggi, davvero ancora di più internazionale, veicolato dalla musica è dalla tua italianissima, anzi, tranesissima, spontanea, innata deliziosa espressività e da quella voce dolcissima!