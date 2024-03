La tranese Angela Bini entra nella squadra di Loredana Bertè in The Voice Senior

L'abbiamo da sempre conosciuta come uno dei simboli del pattinaggio artistico ma mai nella veste inedita di cantante. La tranese Angela Bini è andata in onda su Rai1, nel talent condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior: superata la fase audition Angela Bini è diventa ufficialmente una concorrente di Loredana Bertè. Già sigillo della città di Trani per i suoi 40 anni nel mondo del pattinaggio e dell'arte unita a sport, ora per Angela Bini si aprono le porte di una nuova avventura nell'ambito musicale: che sarà lo spartiacque per una nuova e avvincente carriera? Lo scopriremo nelle prossime puntate.