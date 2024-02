Bartolomeo da Trani conquista The Voice senior con la standing ovation

"Mamma mia, che bravo!", "Joe, Cocker, Zucchero!", "Io mi alzo e ti applaudo di nuovo! Tu per me sei già da finale!": li ha conquistati tutti, giurati e pubblico, già dalle primissime note di "Hey man" di Zucchero, Bartolomeo, canosino che vive a Trani da dieci anni e che ieri a The Voice Senior su Rai 1 ha raccolto una standing ovation che sembrava non finiva mai!Un timbro di voce blues calibrato e da vero professionista, tanto da aver fatto confessare ad Arisa "Se tu fossi una star ti seguirei ovunque nei tuoi concerti!", dichiarazione che alla fine ha indotto Bartolomeo Iossa a scegliere di entrare nel suo Team, pur nell'imbarazzo dei corteggiamenti dei quattro grandi cantanti nella giuria. Oltre Arisa, anche Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, man mano che l'esecuzione di Bartolomeo procedeva, continuavano a manifestare espressioni di stupore e incredulità di fronte a un tale calibro di talento.Un talento che è sempre rimasto un sogno nel cassetto di Bartolo, da quando era bambino - con una voce che aveva già colpito il suo maestro della scuola elementare e lo aveva fatto esibire da solista in piedi sulla cattedra - anche se poi la vita ha preso strade diverse; e, pur mantenendolo come hobby, ed esibendosi con una band d'amici, una punta di rammarico è rimasta sempre. Ci ha pensato poi la moglie Antonia, oltre cinquant'anni di matrimonio e di un grande amore, ad iscriverlo, in una trasmissione che dimostra quanto davvero possa non essere mai troppo tardi. E così un'altra grande avventura è cominciata.Ora si tratterà di fare il tifo per lui, da Canosa è da Trani in particolare anche se, visto l'entusiasmo del pubblico, Bartolo avrà tifosi e voti da tutta Italia. Con un in bocca al lupo speciale a che la sua avventura a questa trasmissione di Rai 1 sia piena di gioia e soddisfazione.Ovviamente nel servizio di presentazione Di Bartolo gli operatori Rai non hanno potuto per l'ennesima volta non incorniciare il racconto del protagonista sul porto di Trani, e in particolare sul Fortino della Villa comunale dove viene ripreso un romantico valzer con la sua amata moglie."Anche dopo 50 anni l'amore non smette mai di stupirti e Bartolomeo lo sa bene. Antonia, sua moglie, conoscendolo molto bene decide di regalargli un'esperienza unica: iscriverlo di nascosto a The Voice Senior. La musica è sempre stata una passione per Bartolo e ora può realizzare uno dei suoi sogni: esibirsi davanti ai nostri fantastici coach conquistandosi un posto all'interno del team Arisa. E voi che regalo avete fatto per amore?".