Stasera a San Luigi il Requiem di Mozart inaugura i concerti dell'Accademia dell'orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani

L'Accademia Internazionale dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani, nata in seno all'associazione culturale e musicale Hermes,esordisce questa sera con la nuova stagione concertistica. Dopo il grande successo del Festival Pianistico Internazionale tenutosi lo scorso novembre presso il Teatro Kursaal Santalucia di Bari, l'associazione resta fedele alla sua Mission di svelare l'incanto della musica dal vivo al grande pubblico.La ricca stagione concertistica avrà luogo a Trani presso l'Auditorium San Luigi in piazza Lambert con una programmazione che, da marzo a maggio, si articolerà in un Festival di Musica Sacra e in pregevoli concerti cameristici per un totale di 13 eventi. La cifra cosmopolita rimane un tratto distintivo dell'Accademia e note personalità del panorama musicale provenienti da tutte le parti del mondo (per citarne alcune: Stati Uniti, Cina, Giappone, Francia, Polonia, Spagna, Ungheria e Belgio) si avvicenderanno in stupefacenti momenti di pura arte.Il primo momento chiave dell'intera stagione si sviluppa in un festival di Musica Sacra organizzato in collaborazione con la Curia Arcivescovile e articolato in quattro appuntamenti in cui si esibiranno giovani cantanti di fama internazionale provenienti da Cina, Polonia e Italia. Ispirandosi alla figura di Papa Pio XII, l'Accademia ha scelto di intitolare il festival Musicae sacrae. Il titolo che incornicia i quattro eventi del festival riecheggia la XXXI l'enciclica pubblicata dal pontefice nel 1955 e dedicata alla disciplina e all'ordinamento della musica sacra. Le solenni melodie della nobile tradizione sacra risuoneranno nella suggestiva atmosfera dell'auditorium tranese il 2 marzo con il Requiem di Mozart, il 10 marzo con un concerto dedicato al genere dei Salve Regina, il 17 marzo con Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce di Haydn e il 14 marzo con lo Stabat Mater di Pergolesi.Il concerto inaugurale sarà dedicato all'esecuzione di una delle composizioni più emblematiche dell'intero repertorio sacro: il Requiem di Mozart.Il Requiem è una composizione musicale intrecciata alla liturgia che in passato era celebrata in lingua latina. Nello specifico, il Requiem è una Missa pro defunctis organizzata in un composito insieme di brani atti alla celebrazione della memoria del defunto.I talenti dell'Orchestra Filarmonica del Mediteranno, sabato 2 marzo a partire dalle ore 20.00, eseguiranno il Requiem mozartiano nella versione per archi trascritta dal grande compositore e divulgatore musicale Peter LichtenthalPer ogni info +39 3479640366/ +39 3468296657/ accademia.filarmonica.med@gmail.com.