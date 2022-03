Aumento ricoveri covid, all'ospedale di Bisceglie rinviata la riapertura di alcune unità operative

L'incremento dei ricoveri di pazienti positivi al Covid ha indotto l'Asl Bt a posticipare la riapertura di alcuni reparti dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie, prevista nella giornata di lunedì 21 marzo. Le unità operative di pediatria, cardiologia e il pronto soccorso no Covid torneranno attivi in seguito mentre le varie attività ambulatoriali e chirurgiche sono riprese secondo quanto previsto dal calendario. Una decisione dettata dall'esigenza di cautela che, nonostante l'annunciato termine del periodo pandemico al 31 marzo, resta doverosa in merito all'organizzazione dei percorsi ospedalieri per i pazienti positivi che necessitano di ricovero.«In base all'andamento della situazione epidemiologica e del numero dei ricoveri di pazienti positivi si procederà nei prossimi giorni alla ripresa delle attività ordinarie che al momento è stata rinviata» hanno fatto sapere dall'azienda sanitaria locale.