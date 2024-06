Autismo, a Trani due strutture balneari disposte ad offrire servizi balneari

Powered by

Nell'ambito delle iniziative del Trani Autism Friendly è pervenuta all'attenzione dell'Amministrazione comunale la disponibilità di 2 strutture balneari (lido Cala Mariposa e lido Matinelle) per offrire i loro servizi alle famiglie delle persone con autismo che ne faranno richiesta.A tal fine le famiglie interessate, anche in forma associata, possono rivolgere la loro richiesta scrivendo all'indirizzo taf@comune.trani.bt.it allegando un documento di identità, i dati della persona interessata ed i recapiti mail e telefonici.Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 10 giugno.Successivamente verranno comunicate agli interessati le modalità di accesso ai servizi offerti dalle strutture.