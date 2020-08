Auto contro moto in via Martiri di Palermo, un ferito

È di un ferito il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio di lunedì 10 agosto, in via Martiri di Palermo, nei pressi dell'imbocco della statale 16. In quella strada oramai teatro di numerosi incidenti, lo scontro è avvenuto tra un'auto, un'Alfa Romeo Brera ed una moto di grossa cilindrata, probabilmente per un sorpasso azzardato. Ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto oltre il 118, anche la Polizia locale per i rilevamenti del caso. Il traffico ha subito alcuni disagi e rallentamenti.