Auto si ribalta sulla 16bis, circolazione bloccata in prossimità di Trani Sud

Un grave incidente è la causa di rallentamenti e disagi alla circolazione sulla strada statale 16, in prossimità di Trani Sud, in direzione Foggia. Coinvolto un solo mezzo, una Panda che per cause ancora da chiarire si è ribaltata su sé stessa. Ferita la conducente che è rimasta lievemente ferita e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto è stato reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, oltre che la Polizia locale e la Polizia di Stato. Il tratto di strada coinvolto è stato chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso.